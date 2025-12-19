Importante prima parte di stagione per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari: 3 gol e 2 assist, l'Inter l'ha ceduto così

Importante prima parte di stagione per Sebastiano Esposito con la maglia del Cagliari. Sono 3 gol e 2 assist in 14 partite per l’attaccante, ceduto in estate dall’Inter. Ma a che condizioni è stato ceduto il fratello di Pio?