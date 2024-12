Un affare per tutti

"In granata il giocatore avrebbe una maglia da titolare e potrebbe togliersi molte soddisfazioni. Chiaro che il club granata dovrà proporgli un contratto fino al 2026 a una cifra considerevole. Ma, tenendo conto che non ci sono spese per il cartellino, l'affare potrebbe diventare ottimo per tutti: per il Toro che troverà un sostituto di Zapata con le stesse caratteristiche, per la punta che avrebbe la possibilità di tornare protagonista in campionato e in questo modo conserverebbe la maglia della nazionale e per l'Inter che risparmierebbe diversi milioni per un giocatore in scadenza di contratto che non rientra più nei piani del tecnico. Tutto tornerebbe, no? Di conseguenza conviene provarci fino alla fine. E il Toro lo sa. Sa perfettamente che Arnautovic, tra i giocatori che interessano, è quello che più di tutti assomiglia a Duvan e al momento è il più fattibile".