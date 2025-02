L’Inter non molla Samuele Ricci, nonostante la chiusura della trattativa per Petar Sucic: ecco a chi è legato il suo arrivo

L’Inter non molla Samuele Ricci , nonostante la chiusura della trattativa per Petar Sucic. Oggi il Corriere dello Sport pala così dei due centrocampisti in ottica mercato.

“Sucic, fermo da novembre per una frattura al metatarso, completerà il suo recupero alla corte di Cannavaro. Poi si metterà a disposizione di Inzaghi già per la rassegna iridata che scatterà a metà giugno. E’ un elemento di grande duttilità, che in mediana può occupare più o meno tutte le posizioni. Più facile, però, che faccia la mezz’ala. E allora tutto lascia credere che sarà lui il dopo-Frattesi, la cui avventura in nerazzurro è destinata a concludersi al termine della stagione.