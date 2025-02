FIORENTINA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

La prosecuzione di Fiorentina-Inter, sfida valida per la 14ª giornata di Serie A, si disputerà giovedì 6 febbraio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.