Il regista albanese non ha convinto in queste stagione e la società potrebbe decidere di puntare su un altro giovane di ritorno

"Tra un paio di mesi il figlio d'arte tornerà a casa. L'intenzione dell'Inter era chiarissima, l'obiettivo già raggiunto. Marotta e Ausilio speravano che il primo anno vissuto interamente con una prima squadra potesse far maturare il più piccolo degli Stankovic e permettergli il rientro alla base, e così è stato. Un percorso "alla Dimarco": annetto in Svizzera, ossa calcificate e biglietto di ritorno già pronto. Direzione Milano, dove Aleksandar tornerà a fine giugno per giocarsi davvero le proprie carte, in un reparto povero di alternative. Perché Asllani non convince ed è probabile che dirà addio all'Inter, perché quando Calhanoglu manca l'assenza del turco si sente maledettamente, perché Stankovic jr è cresciuto con Hakan come idolo e dai prossimi mesi potrà studiarlo da vicino facendogli da vice", scrive Gazzetta.it.