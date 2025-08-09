"Attenzione a un inserimento dell’ultima ora: si tratta di Kristjan Asslani, in uscita dall’Inter e per il quale il Bologna si è effettivamente interessato nelle scorse giornate. Il centrocampista albanese, al momento, ha rifiutato diverse offerte: dall’estero (facendo arrabbiare la dirigenza) ma anche in Italia (il Sassuolo, ammesso che poi il club gestito da Giovanni Carnevali non torni all’attacco). Il salto all’Inter dall’Empoli evidentemente non è stato digerito del tutto dal jolly di centrocampo che però vorrebbe rimanere in Italia e gradirebbe una squadra in stile Bologna o Fiorentina, ovvero un club che abbia la Coppa da giocare oltre ad ambizione. Il Bologna si è informato ma ha anche fatto un (momentaneo) passo all’indietro. Lo vuoi? Servono 18 milioni di euro: questa la risposta dei nerazzurri. Troppi. Non è da escludere che si possa arrivare a una forma di prestito fra qualche giorno. Asllani va tenuto in considerazione", scrive La Gazzetta dello Sport.