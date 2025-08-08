Il difensore del Parma rimane un obiettivo del mercato dell'Inter, ma prima bisogna cedere e fare cassa con qualche giocatore

"Asslani non rientra nei piani di Christian Chivu dopo una stagione sostanzialmente disastrosa, ma il giocatore e il suo entourage hanno detto no ad ogni alternativa prospettata, come ad esempio il Sassuolo. Sono fondi necessari per il rilancio su Giovanni Leoni (che, nel caso, aprirebbe all'uscita di Acerbi). Il pupillo di Christian Chivu, che per presentarsi in nerazzurro si gioca la carta della speranza difensiva del calcio na-zionale, potrebbe però spingere gli emiliani ad una richiesta da oltre 40 milioni di euro in caso di ingresso in scena di una big inglese, come ad esempio il Liverpool", scrive il Giorno.