Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman : il giocatore sta disertando gli allenamenti della Dea per forzare la sua cessione, ma al momento da viale della Liberazione non è arrivato alcun rilancio.

Sulla trattativa si è espresso così Fabrizio Biasin a QSVS: "Io credo che alla fine la faranno, ma se quei 50 milioni non li investe per Lookman perché ad un certo punto l'Atalanta dice no e crolla l'operazione, può essere che tu prenda quel malloppo lì, vai a prendere Leoni e con quello che ti avanza prendi la quinta punta con quelle caratteristiche".