Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: il giocatore sta disertando gli allenamenti della Dea per forzare la sua cessione, ma al momento da viale della Liberazione non è arrivato alcun rilancio.
Inter, Biasin: "Se salta Lookman? Coi 50 milioni puoi chiudere Leoni e poi prendere…"
Inter, Biasin: "Se salta Lookman? Coi 50 milioni puoi chiudere Leoni e poi prendere…"
Continua il braccio di ferro tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: così Fabrizio Biasin negli studi di TeleLombardia
L'Inter è infatti in attesa di conoscere, da parte dei bergamaschi, il prezzo per il nigeriano: fino a quel momento non partirà alcuna nuova offerta.
Sulla trattativa si è espresso così Fabrizio Biasin a QSVS: "Io credo che alla fine la faranno, ma se quei 50 milioni non li investe per Lookman perché ad un certo punto l'Atalanta dice no e crolla l'operazione, può essere che tu prenda quel malloppo lì, vai a prendere Leoni e con quello che ti avanza prendi la quinta punta con quelle caratteristiche".
