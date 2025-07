Il club viola punta con decisione sul centrocampista albanese, messo sulla lista dei cedibili dai nerazzurri

Fabio Alampi Redattore 15 luglio 2025 (modifica il 15 luglio 2025 | 15:02)

Tra i calciatori messi nella lista dei cedibili dall'Inter c'è anche Kristjan Asllani: il centrocampista albanese non rientra più nei piani dei nerazzurri, e il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Per il momento non è ancora arrivata un'offerta in grado di soddisfare la dirigenza interista e il regista classe 2002, ma la situazione potrebbe presto cambiare.

Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, la Fiorentina è pronta a rompere gli indugi per l'ex Empoli. Proprio in queste ore sarebbero in corso dei contatti diretti tra le parti, con il club viola che avrebbe deciso di accantonare le altre opzioni per la mediana come Larsson dell'Eintracht Francoforte e Bernabé del Parma.

Su Asllani, come noto, ci sono anche il Betis e il Bologna, ma i toscani potrebbero mettere sul tavolo gli argomenti giusti per chiudere l'operazione. L'Inter rimane in attesa, e intanto fissa il prezzo: servono 15 milioni di euro.