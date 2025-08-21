Interessante dettaglio svelato su YouTube da Alfredo Pedullà sulla cessione di Kristjan Asllani al Torino, chiusa in queste ore:
Interessante dettaglio svelato su YouTube da Alfredo Pedullà sulla cessione di Kristjan Asllani al Torino, chiusa in queste ore
“Asllani? Saputo ha bloccato l’operazione al Bologna, c’era una corsa al rialzo sull’ingaggio, chiedeva 2 milioni al club. E voleva garanzie sul posto da titolare, così mi risulta.
Il Torino si è così inserito e lo prende in prestito, il diritto può diventare obbligo e c’è la percentuale sulla futura rivendita. Ho qualche perplessità sul diritto perché l’Inter aveva sempre detto che avrebbe voluto incassare soldi sicuri”.
