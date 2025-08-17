Inter molto attiva sul mercato, specialmente in uscita in questa fase di mercato. Dopo Zalewski, per il quale è stato trovato un accordo con l'Atalanta a 17 mln di euro, ora potrebbe essere il turno di Asllani.
Mediaset – Asllani, distanza anche sulla formula tra Inter e Bologna: “Ma si può chiudere così”
Il Bologna si è rifatto sotto per il centrocampista albanese, ormai fuori dal progetto di Chivu. "Il club emiliano ha il pieno gradimento del giocatore (ricordiamo che Asllani un mese fa ha rifiutato il trasferimento al Betis) ed è pronto a sedersi al tavolo della trattativa con l'Inter. I nerazzurri valutano l'ex Empoli non meno di 15 milioni e ragionano sulla base di una cessione a titolo definitivo o, in second'ordine, sarebbero pronti a dare l'ok per un prestito con obbligo di riscatto.
La distanza con il Bologna non è tanto sulla valutazione del cartellino quanto proprio sulla formula: l'offerta che gli emiliani sarebbero pronti a presentare non va infatti oltre il prestito con diritto riscatto", spiega Sport Mediaset che poi non esclude un epilogo stile Sebastiano Esposito-Cagliari:
"Possibile, come avvenuto per esempio nella trattativa con il Cagliari per Sebastiano Esposito, che il Bologna possa "strappare" uno sconto sul prezzo del cartellino a fronte dell'inserimento di una percentuale in caso di futura rivendita".
