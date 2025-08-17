Il Bologna si è rifatto sotto per il centrocampista albanese, ormai fuori dal progetto di Chivu. "Il club emiliano ha il pieno gradimento del giocatore (ricordiamo che Asllani un mese fa ha rifiutato il trasferimento al Betis) ed è pronto a sedersi al tavolo della trattativa con l'Inter. I nerazzurri valutano l'ex Empoli non meno di 15 milioni e ragionano sulla base di una cessione a titolo definitivo o, in second'ordine, sarebbero pronti a dare l'ok per un prestito con obbligo di riscatto.