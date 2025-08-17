Kristjan Asllani e Nicola Zalewski potrebbero presto lasciare l'Inter: il centrocampista albanese si avvicina al Bologna, mentre l'esterno polacco appare a un passo dall'Atalanta. Due operazioni in uscita molto ben avviate, e che potrebbero garantire ai nerazzurri il denaro necessario per chiudere altri acquisti.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Pedullà: “Asllani e Zalewski, cessioni ben avviate. Ecco quanto l’Inter conta di incassare”
calciomercato
Pedullà: “Asllani e Zalewski, cessioni ben avviate. Ecco quanto l’Inter conta di incassare”
Il centrocampista albanese e l'esterno polacco potrebbero presto lasciare i nerazzurri: il punto sulle due trattative
Secondo Alfredo Pedullà, l'Inter ha messo in preventivo di incassare dai 30 ai 35 milioni di euro complessivi: circa 15 più bonus (o percentuale da futura vendita) per Asllani, qualcosa in più per Zalewski.
© RIPRODUZIONE RISERVATA