Il centrocampista albanese è fuori dal progetto tecnico dell'Inter e, vista la sua volontà di restare in Italia, il club granata potrebbe essere la soluzione giusta

Marco Astori Redattore 15 agosto - 14:00

Il Torino fa sul serio per Kristjan Asllani: il centrocampista albanese è fuori dal progetto tecnico dell'Inter e, vista la sua volontà di restare in Italia, il club granata potrebbe essere la soluzione giusta. Il punto sulla trattativa secondo Tuttosport: "È lunga, sarà lunga. Anche perché l’Inter vorrebbe incassare tra 16 e 17 milioni di euro dalla cessione di Kristjan Asllani, per cui la trattativa per il Torino di Cairo e Vagnati è sicuramente complicata. Il club granata nei suoi sondaggi con i vertici nerazzurri ha caldeggiato un prestito con diritto oppure con obbligo condizionato al raggiungimento di particolari risultati di squadra (la qualificazione in Conference).

La concessione all’Inter di una percentuale molto significativa (anche intorno al 30, 40%) sulla cifra di una successiva possibile cessione a terzi di Asllani è una delle strade che potrebbe lubrificare le trattative tra i due club, facendo abbassare il prezzo iniziale dell’albanese un po’ come avvenuto per il trasferimento di Sebastiano Esposito dalla società nerazzurra al Cagliari. I buoni rapporti tra Cairo e Marotta, ben noti, possono favorire l’evoluzione dei dialoghi tra Vagnati e Ausilio. Va detto che Asllani ha già fatto sapere all’Inter di voler restare in Italia, di voler continuare a giocare in Serie A. Tanto è vero che in questa sessione di mercato ha detto no agli spagnoli del Betis, per esempio, che pure offrivano una quindicina di milioni all’Inter.

Dopo 3 stagioni non esattamente da protagonista (in ogni caso con 99 presenze complessive con la maglia nerazzurra), vorrebbe giocare di più e la presenza di Baroni, che lo ha chiesto specificatamente, può fare ulteriore breccia nell’animo del play albanese. Il dt granata Vagnati sta soppesando anche il contratto che Asllani ha con l’Inter sino al 2028: tra emolumenti fissi e bonus facili legati alle presenze il nazionale albanese (33 partite e 3 gol dal 2022 in poi) guadagna circa 2 milioni netti a stagione. Una cifra che rappresenta per il Torino un tetto massimo salariale, tranne eccezioni (vedi lo stipendio con cui è arrivato in granata Duvan Zapata, per esempio).

Nei contatti con l’entourage di Asllani si è già parlato anche di questo per comprendere l’eventuale disponibilità dell’interista a ridiscutere certe cifre, in caso di trasferimento con visione pluriennale a Torino. E anche questo argomento rappresenta uno degli ostacoli da superare, che rendono l’assalto di Vagnati all’albanese sicuramente possibile, realisticamente possibile, ma ugualmente non facile. E presumibilmente con esiti non rapidi. Il mercato in uscita potrebbe aiutare. Ma Vagnati deve ancora piazzare i centrocampisti Tameze e Ilkhan. E in attacco Sanabria (non c’è ancora l’accordo con la Cremonese; contatti anche con il Lecce)".