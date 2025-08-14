E' quello di Manu Koné il nome accostato con forza nelle ultime ore all'Inter: il club nerazzurro starebbe cambiando strategia visto lo stallo nella trattativa per Ademola Lookman. L'eventuale arrivo del francese, però, secondo SportMediaset, significherebbero due partenze a centrocampo: "La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista.

Asllani è con le valige in mano da più di un mese quando il ds Ausilio l'ha fatto fuori pubblicamente ("Deve cercarsi una nuova squadra"). Al momento l'albanese è il più vicino a una cessione con Torino e Bologna alla finestra.

Ma per fare posto al classe 2001 probabilmente dovrebbe salutare anche un altro centrocampista e il primo degli indiziati sarebbe Piotr Zielinski. Difficile però trovare sistemazione al polacco a causa dello stipendio da 4,5 milioni netti e di una affidabilità fisica tutta da verificare. Di certo c'è che l'Inter ha deciso di regalare un grande colpo ai propri tifosi: se non sarà Lookman, potrebbe essere Manu Kone".