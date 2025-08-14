FC Inter 1908
Mediaset: “Inter, Koné vuol dire due cessioni: oltre ad Asllani deve partire anche…”

La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

E' quello di Manu Koné il nome accostato con forza nelle ultime ore all'Inter: il club nerazzurro starebbe cambiando strategia visto lo stallo nella trattativa per Ademola Lookman. L'eventuale arrivo del francese, però, secondo SportMediaset, significherebbero due partenze a centrocampo: "La pista che porterebbe a Koné passa però, per forza di cose, dalla cessione di almeno un altro centrocampista.

Asllani è con le valige in mano da più di un mese quando il ds Ausilio l'ha fatto fuori pubblicamente ("Deve cercarsi una nuova squadra"). Al momento l'albanese è il più vicino a una cessione con Torino e Bologna alla finestra.

Ma per fare posto al classe 2001 probabilmente dovrebbe salutare anche un altro centrocampista e il primo degli indiziati sarebbe Piotr Zielinski. Difficile però trovare sistemazione al polacco a causa dello stipendio da 4,5 milioni netti e di una affidabilità fisica tutta da verificare. Di certo c'è che l'Inter ha deciso di regalare un grande colpo ai propri tifosi: se non sarà Lookman, potrebbe essere Manu Kone".

