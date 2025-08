Prima di poter pensare a un inserimento a centrocampo, l'Inter deve sfoltire il reparto. In uscita c'è Asllani , come dichiarato da tempo dalla dirigenza nerazzurra, ma potrebbe non essere l'unico giocatore in uscita.

"A centrocampo le incognite sono legate alle uscite. Asllani partirà, ma fin qui ha detto no alle proposte dall’estero. L’Inter vorrebbe cederlo a titolo definitivo e racimolare altri milioni dopo quelli già incassati per Aleksandar Stankovic e Buchanan. Da monitorare la situazione legata a Piotr Zielinski, che ha un mercato tutt’altro che facile: guadagna 4,5 milioni netti, è legato ai nerazzurri fino al 2028 e va verso i 32 anni. Il più classico dei "perché tenerlo?" è la duttilità. Può giocare in mezzo o da trequartista. Il ruolo che ricopriva a Udine da ragazzino, a 19 anni. Chivu avrebbe a disposizione un jolly da far girare in più posizioni anche a partita in corso. La riflessione è d'obbligo", scrive La Gazzetta dello Sport.