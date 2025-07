Freme il mercato in casa Inter, non solo per quanto riguarda il potenziale arrivo di Ademola Lookman (QUI LE ULTIME SULLA TRATTATIVA), ma anche per quanto concerne i giocatori in uscita. Sul taccuino di Ausilio e Marotta c'è infatti un altra importante casella da riempire oltre a quella dell'attaccante. Stiamo parlando del difensore. In quel reparto Chivu ha senz'altro bisogno di un rinforzo, ma per poter iniziare a perfezionare una trattativa in quel senso è necessario chiudere alcune operazioni in uscita.