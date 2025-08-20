L'accelerazione sta portando i suoi frutti: Torino e Inter sono a un passo dal chiudere la trattativa per il trasferimento di Asllani

L'accelerazione delle scorse ore sta portando i suoi frutti: Torino e Inter sono a un passo dal chiudere la trattativa per il trasferimento in granata di Kristjan Asllani in prestito con diritto di riscatto.

Come riferito da Sky Sport, infatti, le parti sono vicine e domani potrebbe essere la giornata giusta per mettere tutto a posto e porre nero su bianco.

L'affare potrebbe essere concluso per 1,5 milioni di prestito più un diritto di riscatto fissato a 12. Formula diversa, dunque, rispetto a quella trovata inizialmente con il Bologna.