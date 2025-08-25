Il club granata ha completato l'arrivo del centrocampista albanese acquistato dal club nerazzurro ma è polemica per il mancato schieramento del giocatore

"Non ci sarà Calhanoglu tra i nerazzurri, causa squalifica, e neanche il suo omologo granata Asllani appena passato al Toro. Poca voglia di rischiare subito il gol dell’ex". Il quotidiano La Stampa racconta così il tesseramento di Asllani che si è trasferito da Milano a Torino ma non giocherà a San Siro la prima partita di campionato dei granata. Niente partita dell'ex dunque. Una polemica che più che altro si riferisce al mancato impiego di questa sera. Perché questa mattina è arrivata l'ufficialità del suo ingaggio.