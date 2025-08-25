"Non ci sarà Calhanoglu tra i nerazzurri, causa squalifica, e neanche il suo omologo granata Asllani appena passato al Toro. Poca voglia di rischiare subito il gol dell’ex". Il quotidiano La Stampa racconta così il tesseramento di Asllani che si è trasferito da Milano a Torino ma non giocherà a San Siro la prima partita di campionato dei granata. Niente partita dell'ex dunque. Una polemica che più che altro si riferisce al mancato impiego di questa sera. Perché questa mattina è arrivata l'ufficialità del suo ingaggio.
La Stampa – Asllani, niente prima con l’Inter: poca voglia di rischiare il gol dell’ex
Il club granata ha completato l'arrivo del centrocampista albanese acquistato dal club nerazzurro ma è polemica per il mancato schieramento del giocatore
"Nell’Inter toccherà così a Barella il ruolo di regista, mentre in attacco la coppia Lautaro-Thuram (il francese segnò una tripletta a San Siro) metterà a dura prova la difesa granata che sembra il tallone d’Achille della squadra di Baroni", si dice sul quotidiano della formazione dell'Inter.
Mentre su quella del Torino si aggiunge: "Anche per questo il nuovo tecnico pensa di schierare un 4-3-2-1 con il turco Ilkhan in mezzo ad Anjorin (o Gineitis) e Casadei più Ngonge e Vlasic a sostegno dell’unica punta (Simeone in vantaggio su Adams), mentre l’ipotesi del 3-5-2 per proteggersi di più è stata scartata da Baroni".
(Fonte: La Stampa)
