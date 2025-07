Uno dei nomi in uscita dall'Inter è quello di Kristjan Asllani : il club ha già comunicato al calciatore di doversi trovare una nuova squadra, non rientrando più nel progetto tecnico nerazzurro.

Lui, però, all'ultima proposta ricevuta ha detto no: "Non ha corrisposto gli amorosi intenti del Betis, che per portarlo a Siviglia offriva una quindicina di milioni. Il timore, al quartier generale interista, è che — volendo restare in Italia — si presenti negli ultimi giorni di mercato con una proposta di prestito, non di cessione", spiega Repubblica.