L'avventura al Torino di Kristjan Asllani potrebbe interrompersi dopo soli pochi mesi: il centrocampista albanese non ha particolarmente brillato in questa prima parte di stagione, e la dirigenza granata sta valutando l'ipotesi di risolvere anticipatamente il prestito dall'Inter. Il giocatore, tuttavia, non resterebbe a Milano, ma dovrebbe cercarsi una nuova sistemazione.