"Davide Frattesi continua a restare in orbita Juventus. Ci sono diversi club su Frattesi, soprattutto dall'estero. Il Galatasaray ha trattato Frattesi ma la situazione oggi è ferma, le trattative sono incagliate sulla formula. Il Galatasaray ha offerto un prestito che può diventare obbligatorio al numero di partite giocate da Frattesi, questa condizione però non soddisfa l'Inter che vorrebbe un obbligo facilmente raggiungibile.