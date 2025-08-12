Il centrocampista e l'attaccante sono fuori dal progetto. Per loro si attende un'offerta che li faccia dire sì e lasciare Milano

"A proposito di promesse mancate, in casa Inter avrebbe qualcosa da dire anche Mehdi Taremi, centravanti persiano che non ha mai mostrato la grinta del suo popolo, anche a causa di alcuni guai fisici sparsi nell’unica sua stagione a Milano. L’iraniano 33enne si trova ancora in patria, per fortuna in una condizione meno complicata di un paio di mesi fa, quando non aveva potuto raggiungere i compagni al Mondiale per Club a causa della guerra con Israele. Pur potendo lasciare il Paese, non tornerà alla Pinetina perché agente e intermediari sono al lavoro per trovargli un posto in Europa (Mehdi ha detto no al Flamenco). Taremi ha raccolto manifestazioni di interesse soprattutto in Inghilterra, oltre Leeds e Fulham ha bussato anche il Nottingham, ma si è mossa anche un club di Ligue 1,il Nizza", aggiunge il quotidiano.