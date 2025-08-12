FC Inter 1908
Inter, Asllani fa da tappo: ecco quale destinazione sta aspettando. Per Taremi nuovo club

Il centrocampista e l'attaccante sono fuori dal progetto. Per loro si attende un'offerta che li faccia dire sì e lasciare Milano
Andrea Della Sala Redattore 

L'Inter pensa al mercato in entrata, ma deve ovviamente ragionare anche su quello in uscita. Marotta e Ausilio cercano una destinazione per quei giocatori che non fanno più parte del progetto nerazzurro.

"C’è un centrocampista dell’Inter di Chivu che, al momento, fa da “tappo” ben più di Zielinski: Kristjan Asllani, dopo aver rifiutato alcune piste estere concrete, aspetta solo un club italiano che gli permetta di giocare a un livello alto, dopo la delusione di questo triennio nerazzurro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"A proposito di promesse mancate, in casa Inter avrebbe qualcosa da dire anche Mehdi Taremi, centravanti persiano che non ha mai mostrato la grinta del suo popolo, anche a causa di alcuni guai fisici sparsi nell’unica sua stagione a Milano. L’iraniano 33enne si trova ancora in patria, per fortuna in una condizione meno complicata di un paio di mesi fa, quando non aveva potuto raggiungere i compagni al Mondiale per Club a causa della guerra con Israele. Pur potendo lasciare il Paese, non tornerà alla Pinetina perché agente e intermediari sono al lavoro per trovargli un posto in Europa (Mehdi ha detto no al Flamenco). Taremi ha raccolto manifestazioni di interesse soprattutto in Inghilterra, oltre Leeds e Fulham ha bussato anche il Nottingham, ma si è mossa anche un club di Ligue 1,il Nizza", aggiunge il quotidiano.

