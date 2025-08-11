Mentre Lookman si allena per essere pronto in caso di chiamata ad Appiano, l'Inter non ha particolare ansia, anche perché confortata anche dai segnali che dà il nuovo attacco di Chivu: definire "ciliegina" una punta da una cinquantina di milioni sarebbe bizzarro, ma Marotta e Ausilio considerano la torta già ottimamente guarnita così, con il bambino Pio Esposito e lo scalpitante Bonny accanto alla Thula. , scrive La Gazzetta dello Sport.

Nello specifico, il nigeriano è l'occasione inattesa capitata tra le strade del mercato: un piatto succulento, ma a cui eventualmente si può rinunciare senza morire di fama. Per questo, sarà atteso il più possibile, ma non in eterno. La settimana in arrivo è delicata in questo gioco di pesi e contrappesi, di detto e non detto, ma potrebbe non essere decisiva: si potrà pure sfondare Ferragosto ed è naturale che, nell'attesa, l'Inter pensi già oltre Lookman. Valuta innesti sulla trequarti e anche in mezzo, ben sapendo che un nuovo attore potrebbe irrompere sul palcoscenico”, chiosa il quotidiano.