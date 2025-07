Il difensore del Parma è in cima alla preferenze, ma non è l'unico nella lista. Il ds Ausilio guarda con attenzione anche in casa del Genoa

Andrea Della Sala Redattore 5 luglio 2025 (modifica il 5 luglio 2025 | 14:02)

L'obiettivo numero uno per l'Inter è Giovanni Leoni. Il difensore del Parma è in cima alla preferenze del club nerazzurro, ma non è l'unico nella lista. Il ds Ausilio guarda con attenzione anche in casa del Genoa.

"L’asse Genova-Milano va tenuto sott’occhio questa estate. Perché ci sono molti giocatori dell’Inter che piacciono al Genoa e viceversa. E dunque, non si possono escludere operazioni. Il primo nome è quello di De Winter: è l’altro difensore sul taccuino nerazzurro, dopo Leoni. Il ds Ausilio lo segue da lungo tempo, non è escluso un affondo se il Parma dovesse decidere di tenere duro fino in fondo per il suo gioiello", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

"Alla squadra di Chivu, poi, a centrocampo piace non poco il danese Frendrup: anche qui, non una prima scelta (che è Ederson) ma un giocatore molto apprezzato. Dall’altra parte il Genoa ha a lungo sognato Pio Esposito, prima che l’Inter lo togliesse dal mercato. E ha chiesto informazioni approfondite su Valentin Carboni. Sull’argentino c’è stata apertura da parte dei nerazzurri, che però non vogliono privarsene a titolo definitivo. Valentin partirà in prestito, il Genoa è una destinazione più che possibile. Restare sintonizzati, allora. E controllare spesso il traffico sulla A7", precisa La Gazzetta.