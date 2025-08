"L’ennesimo nella giornata di ieri, quando l’ultimo rilancio — 42 milioni più 3 di bonus — sembrava poter essere quello definitivo. Lo sarà, nonostante il rifiuto della controparte, nel senso che l’Inter oltre quella cifra non andrà. Più di così il club di viale della Liberazione sente di non poter fare ".

Così il Corriere della Sera nel suo focus sulla trattativa tra Inter e Atalanta per Ademola Lookman: chiara la posizione del club nerazzurro, che non è intenzionato, ad oggi, ad ulteriori controproposte. Si legge: "Ha messo sul piatto una cifra che non spende per un singolo giocatore dall’estate 2020, quando bussò alla porta del Real Madrid per Hakimi.