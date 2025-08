La risposta è arrivata via mail ieri pomeriggio e non era quella che l’Inter voleva. «Grazie per esservi interessati a un nostro giocatore», scrive l’Atalanta

Marco Astori Redattore 2 agosto 2025 (modifica il 2 agosto 2025 | 08:46)

Ennesimo no dell'Atalanta all'Inter per Ademola Lookman: verso le 17 di ieri è arrivata la tanto attesa risposta da Bergamo, con un rifiuto che ha spiazzato i dirigenti nerazzurri e lo stesso Ademola Lookman. Ma ciò che fa più scalpore è la scelta del club orobico di non attribuire un prezzo fisso al giocatore, come spiega oggi il Corriere dello Sport: "La risposta è arrivata via mail ieri pomeriggio e non era quella che l’Inter voleva. «Grazie per esservi interessati a un nostro giocatore», scrive l’Atalanta. Ed è un messaggio che i vertici nerazzurri interpretano in maniera categoria: «Lo considerano incedibile».

Nel senso letterale perché - e questa è la cosa che lascia perplessi negli uffici di Viale della Liberazione - di fatto l’Atalanta continua a non fissare un prezzo. Non l’ha mai fatto prima, non l’ha fatto ieri. In questo modo non consente all’Inter neanche di ragionare su un ipotetico rilancio, fermo restando che il club nerazzurro considerava la seconda offerta (42+3) definitiva. C’è da arrivare a 50? Basta dirlo: si lima qualcosa da qualche parte, si prova a inserire un giocatore nell’operazione, insomma si cerca di trovare una soluzione che stia bene a tutti. Senza dare un prezzo a Lookman è impossibile trattare.

Si può solo dedurre, e questo vale per l’Inter come per il Napoli, che si debba andare oltre i 50 milioni, provando a indovinare la cifra esatta come in una puntata di Ok, il prezzo è giusto. La presa di posizione di Lookman a questo punto ha un peso non indifferente: da una parte l’Atalanta deve immaginare una strategia per disinnescare il tutto nel caso Lookman alla fine restasse davvero a Bergamo; dall’altra (lettura maliziosa) avrebbe una giustificazione in più agli occhi dei suoi tifosi - «è Ademola che vuole andare via a tutti i costi» - in un’estate in cui i bergamaschi hanno già perso Gasp e poi Retegui, senza avere ancora portato a casa il sostituto del centravanti della Nazionale.