No dell'Atalanta alla proposta ufficiale dell'Inter per Ademola Lookman: la reazione del calciatore sui social

L'Atalanta ha rifiutato l'offerta dell'Inter per Ademola Lookman e la trattativa rischia di interrompersi qui. L'Inter, infatti, non ha intenzione di alzare la posta in palio mentre l'Atalanta ha risposto all'Inter di non essere interessata alla proposta interista e di ringraziare la controparte dell'interesse per il giocatore.