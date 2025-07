Il club bergamasco non ha intenzione di fare sconti per la cessione dell'attaccante nel mirino dell'Inter. Servono 50 mln

L'Inter non ha alzato l'offerta per Lookman , rimane la proposta di 40 mln di euro. Ma da Bergamo non sembrano intenzionati a fare sconti al club nerazzurro.

"Mentre l'Inter continua a premere per portare Ademola Lookman a Milano, da casa Atalanta non arrivano segnali di cedimento. I Percassi vanno dritti per la loro strada e al momento non hanno nessuna intenzione di abbassare le loro pretese per l'attaccante nigeriano: servono almeno 50 milioni di euro, non uno di meno", scrive Sportmediaset.