Moretto rivela: “Inter ha pensato di bloccare questo attaccante di Serie A per giugno”

Un nome per l'attacco dell'Inter, più per l'estate che per il mercato di gennaio: a parlarne è stato Matteo Moretto su YouTube
Alessandro Cosattini Redattore 

Getty

Un nome per l'attacco dell'Inter, più per l'estate che per il mercato di gennaio. A parlarne è stato Matteo Moretto su YouTube:

"Su Giovane vi ho parlato di quattro club. L''Inter è interessata in ottica futura, l’idea del club poteva essere bloccarlo a gennaio per giugno, ma per ora non ci sono passi avanti concreti.

Getty Images

Ho nominato il Napoli che lo stima molto, poi ci sono da monitorare per gennaio la Roma - che però sta lavorando su più piste - e l’Atalanta che cerca un giocatore con quelle caratteristiche già per gennaio. Da capire se il club potrà fare un’offerta al Verona, la richiesta è di 20 milioni di euro", le sue parole al canale di Fabrizio Romano.

