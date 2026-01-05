FC Inter 1908
Casadei-gol, torna a brillare al Torino: l’Inter lo aveva ceduto a queste cifre e condizioni

Cesare Casadei brilla al Torino: l’Inter lo aveva ceduto a queste cifre e condizioni al Chelsea nell’estate del 2022
Cesare Casadei torna a brillare al Torino. Bel gol a Verona per il centrocampista classe 2003, il primo della sua stagione. Arrivato lo scorso gennaio, ha totalizzato 17 presenze su 18 in questa prima parte di campionato. Ma come lo aveva ceduto l’Inter al Chelsea, prima del passaggio al Toro?

Il club nerazzurro aveva ceduto Cesare Casadei al club inglese nell’estate del 2022, ma le vere cifre dell'operazione con i Blues sono state ufficializzate dal bilancio chiuso il 30 giugno 2023.

L'addio del giovane centrocampista classe 2003 è fruttato alle casse del club nerazzurro 14,8 milioni di euro che sono valse una plusvalenza pulita a bilancio dato il costo zero. L’Inter lo aveva ceduto a titolo definitivo, senza recompra e senza percentuale sulla rivendita.

