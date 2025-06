Per Taremi ci sono stati interessamenti da parte del Besiktas e di due club di Premier, il Nottingham e il Fulham che però non hanno, per ora, approfondito la questione. "A vantaggio dell’Inter c’è il fatto che l’attaccante iraniano è approdato in nerazzurro da svincolato. Significa che il suo costo a bilancio (solo le commissioni) è ridotto e, di conseguenza, non sono necessarie richieste particolarmente corpose per il cartellino. Più importante, semmai, che ci sia la disponibilità per un acquisto a titolo definitivo e ad accollarsi l’intero stipendio da circa 3 milioni a stagione fino al 2027", conferma il quotidiano.

Solo con la partenza di Taremi, poi, l'Inter potrebbe prendere un secondo attaccante oltre a Bonny, per il quale potrebbero essere giorni molto caldi. Hojlund, in quel caso, sarebbe l'opzione A: "L’Inter ha sondato il terreno con l’entourage del danese, ottenendo la disponibilità al trasferimento in nerazzurro. Del resto, l’ex-Atalanta ha desiderio di rilanciarsi e la Serie A è il campionato dove si è messo in luce, senza poi riuscire a imporsi in Premier. Il vero ostacolo, piuttosto, è il Manchester United. Che, pur avendo aperto alla partenza di Hojlund, spinge per una cessione, non prendendo in considerazione il prestito con diritto/obbligo di riscatto proposto dall’Inter. Insomma, la partita è tutta da giocare. Ma dipende comunque da Taremi…", chiosa il Corriere dello Sport.