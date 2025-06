Le strade di Mehdi Taremi e dell'Inter potrebbero separarsi dopo una sola stagione. L'attaccante iraniano, prelevato la scorsa estate dai nerazzurri a parametro zero dal Porto e arrivato in Italia accompagnato da grandi aspettative, non è riuscito a dare il contributo sperato, e l'ipotesi di un addio anticipato potrebbe rappresentare la scelta migliore per tutti.