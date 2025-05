"Anche Jonathan David è stato a lungo un obiettivo di mercato accostato ai nerazzurri, ma adesso sembra che il Napoli si sia portato avanti sul canadese. In viale della Liberazione hanno considerato il suo curriculum ma non sembrano fremere di fronte all’idea di partecipare a un’eventuale asta. Anche perché le richieste del calciatore sono sempre state molto alte. A Bologna c’è invece un attaccante con cui l’Inter ha flirtato, quel Santiago Castro che vede in Lautaro Martinez il suo personale idolo in Serie A".

"Già a Natale scorso da viale della Liberazione facevano notare la stima verso il classe 2004, il cui cartellino vale già oggi una quarantina di milioni. Il profilo dell’argentino è proprio quello su cui si concentrano le attenzioni di una proprietà attenta come Oaktree. Stima e gradimento ci sono, per quanto riguarda il resto, invece, dipenderà da tante cose, a partire dall’eventuale volontà o meno da parte del Bologna a cederlo. E poi in casa Inter ci sarà da fare chiarezza in merito alla situazione Taremi. Le punte saranno 4 o 5 come in questa stagione? In viale della Liberazione riusciranno a liberare la casella dell’iraniano per far fronte a un altro investimento? Dopo la finale del 31 maggio si apriranno un bel po’ di fascicoli".