“Dinamiche di mercato, cose normali, né la prima né l’ultima, cose che succedono, anche in passato. Magari erano meno mediatiche. Sono scelte legittime che un calciatore può fare, non c’è nessun problema”.

“Lo dicono i numeri, non vuol dire che non abbiamo voglia o competenza per fare squadre forti e competitive anche in Europa. Normale che la differenza economica ci sia e non devo smentirla io”.

“Puoi farne altri 5 o 10, magari uno lo trovi anche. Sono tante dinamiche e situazioni che stiamo verificando. Da qualche giorno abbiamo dato mandato agli osservatori, ci stiamo confrontando con Chivu, metteremo sul piatto un po’ tutto e cercheremo il giocatore più adatto per le nostre esigenze”.