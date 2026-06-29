Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, a margine dell'apertura della finestra estiva di calciomercato ha parlato così a Sky Sport.
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Ausilio a Sky: “Rispondo così su questi 4 nomi per la fascia destra! Il tesoretto di Palestra ora…”
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Smaltita la delusione Palestra?
“Dinamiche di mercato, cose normali, né la prima né l’ultima, cose che succedono, anche in passato. Magari erano meno mediatiche. Sono scelte legittime che un calciatore può fare, non c’è nessun problema”.
Tema economico?
“Lo dicono i numeri, non vuol dire che non abbiamo voglia o competenza per fare squadre forti e competitive anche in Europa. Normale che la differenza economica ci sia e non devo smentirla io”.
Il tesoretto di Palestra verrà stanziato per altri giocatori?
“Era il suo valore, importante, Oaktree e l’Inter con quell’offerta importante volevano fare una proposta importante per un giocatore di prospettiva. Cercheremo di sfruttare al meglio il budget per fare una squadra migliore con giocatori funzionali”.
Khalaili, Valinčić, Dodo, Norton-Cuffy…
“Puoi farne altri 5 o 10, magari uno lo trovi anche. Sono tante dinamiche e situazioni che stiamo verificando. Da qualche giorno abbiamo dato mandato agli osservatori, ci stiamo confrontando con Chivu, metteremo sul piatto un po’ tutto e cercheremo il giocatore più adatto per le nostre esigenze”.
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