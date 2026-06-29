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fcinter1908 calciomercato mercato inter Ausilio svela: “Ecco il colpo fatto che mi ha tolto di più il sonno! Per 3 giorni non ho…”
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Ausilio svela: “Ecco il colpo fatto che mi ha tolto di più il sonno! Per 3 giorni non ho…”
Piero Ausilio svela… la trattativa in entrata per cui non ha dormito per tre giorni: il clamoroso retroscena sul mercato dell'Inter
Piero Ausilio svela… la trattativa in entrata per cui non ha dormito per tre giorni. Dalla serata evento per l'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato arrivano le parole del direttore sportivo dell'Inter. Ecco l’aneddoto di mercato: queste le dichiarazioni riportate da fcinter1908.it.
- La trattativa che ti ha tolto di più il sonno?
“Lautaro. Sono stato tre giorni a Buenos Aires senza dormire. Se si muove un direttore sportivo con un aereo e non prende il giocatore, fa brutta figura. Era in accordo con un altro club (Atletico.ndr), per cui non era facile per noi”.
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