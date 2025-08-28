Questi potrebbero essere, dopo quasi trent'anni, gli ultimi giorni all'Inter di Piero Ausilio, molto tentato dall'offerta dell'Al Hilal, che vuole anche il vice Baccin. Scrive Il Giorno:
calciomercato
Al Hilal, a settembre assalto definitivo ad Ausilio: “L’ultimo regalo potrebbe essere stato…”
"Petar Sucic potrebbe essere l’ultimo regalo. Ai primi di settembre l’Al-Hilal lancerà l’assalto definitivo a Piero Ausilio, per cercare di ricomporre con Simone Inzaghi la «coppia di campo» che più ha caratterizzato l’ultimo lustro del calcio italiano".
"L’offerta è di quelle che cambia un’esistenza, le ripercussioni per l’Inter pesantissime, in quella che è già una stagione di complessa ripartenza dopo l’addio del tecnico piacentino. Anche perché la giocata araba è duplice: secondo media arabi 5 milioni di euro a stagione per Ausilio e 2 per Dario Baccin, dal 2017 suo vice. Più bonus. Adesso non può che essere il tempo delle riflessioni, lasciando anche spazio alle emozioni della memoria. Piero Ausilio, l’Inter, l’ha vissuta in ogni forma, tanto da esserne quasi sostanza".
(Fonte: Il Giorno)
