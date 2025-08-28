"L’offerta è di quelle che cambia un’esistenza, le ripercussioni per l’Inter pesantissime, in quella che è già una stagione di complessa ripartenza dopo l’addio del tecnico piacentino. Anche perché la giocata araba è duplice: secondo media arabi 5 milioni di euro a stagione per Ausilio e 2 per Dario Baccin, dal 2017 suo vice. Più bonus. Adesso non può che essere il tempo delle riflessioni, lasciando anche spazio alle emozioni della memoria. Piero Ausilio, l’Inter, l’ha vissuta in ogni forma, tanto da esserne quasi sostanza".