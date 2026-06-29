Inter, Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”

Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole del ds Piero Ausilio

Dalla serata evento per l'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato arrivano le parole di Piero Ausilio , direttore sportivo dell'Inter . Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole riportate da fcinter1908.it.

La storia recente dice Lautaro. Uno su cui potevo far di più e Tonali quando era al Brescia, ho un po' dormito.