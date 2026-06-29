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fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”

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Inter, Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”

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Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole del ds Piero Ausilio
Alessandro Cosattini Redattore 

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Dalla serata evento per l'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato arrivano le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole riportate da fcinter1908.it.

- Colpo più importante fatto?

La storia recente dice Lautaro. Uno su cui potevo far di più e Tonali quando era al Brescia, ho un po' dormito. 

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- Primo colpo concluso?

Il primo anno ho lavorato solo con i prestiti… (ride, ndr). Dico Brozovic. 

- Giocatore sottovalutato?

Tonali, l’ho già detto. Si poteva fare di più, mettendoci qualcosa si poteva fare. 

 

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