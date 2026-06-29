Dalla serata evento per l'inaugurazione della sessione estiva di calciomercato arrivano le parole di Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter. Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole riportate da fcinter1908.it.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Inter, Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”
calciomercato
Inter, Ausilio e l’inedito retroscena su Tonali: “Ho un po’ dormito, potevo…”
Ecco il retroscena su Sandro Tonali, ora al Newcastle e in passato al Milan: queste le parole del ds Piero Ausilio
- Colpo più importante fatto?
La storia recente dice Lautaro. Uno su cui potevo far di più e Tonali quando era al Brescia, ho un po' dormito.
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
- Primo colpo concluso?
Il primo anno ho lavorato solo con i prestiti… (ride, ndr). Dico Brozovic.
- Giocatore sottovalutato?
Tonali, l’ho già detto. Si poteva fare di più, mettendoci qualcosa si poteva fare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA