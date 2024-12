Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha svelato che Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, era in questi giorni in missione in Spagna

Sul suo canale YouTube, Marco Barzaghi ha svelato che Piero Ausilio, direttore sportivo dell'Inter, era in questi giorni in missione in Spagna per visionare un nome ben preciso, che potrebbe accendere il mercato dei nerazzurri. Ecco le parole del giornalista: