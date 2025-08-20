Il gradimento è salito di parecchio, però, quando i dirigenti nerazzurri si sono fermati a Rennes, bottega carissima della Ligue 1 dove si è distinto proprio Cissé, che di Doumbia è coetaneo. È una specie di Koné in miniatura: se il romanista lotta per Deschamps, lui è la colonna dell’U21 in maglia Bleu. Dopo l’Europeo di categoria, al quale è arrivato con l’ultima corriera ed è uscito con tre reti segnate e lo status di rivelazione, Cissé ha attirato i riflettori di mezza Europa. La sua storia, dalla banlieue al professionismo, è quella di tanti di questa generazione, con una impennata nell’anno solare. Fiutando il talento, il suo club lo ha blindato fino al 2029 e questo ha un peso nella negoziazione: i francesi, infatti, sparano alto, ben oltre i 30 milioni, comunque troppo per quanto l’Inter sarebbe pronta a investire per un talento ancora non esploso per intero. Certo, le caratteristiche sono quelle richieste: modernità, pressing intelligente, verticalità, strappi, frizzi e lazzi”, si legge.