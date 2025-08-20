Non solo Koné e il gioiello Djaoui Cissé, come anticipato da FCIN1908.it nelle scorse ore. C’è un altro nome sul taccuino dei dirigenti dell’Inter secondo La Gazzetta dello Sport.
calciomercato
Inter, c’è anche il nome del baby Mahamadou Doumbia in mediana: ecco chi è
“Continuano l’esplorazione delle mediane europee: vanno a caccia di un centrocampista capace di rivoltare il reparto, proprio come potrebbe fare Manu. Hanno posato gli occhi sull’argenteria di diversi club, per esempio ad Anversa hanno osservato Mahamadou Doumbia, medianone classe 2004, su cui sono caduti gli occhi di altre big.
Il gradimento è salito di parecchio, però, quando i dirigenti nerazzurri si sono fermati a Rennes, bottega carissima della Ligue 1 dove si è distinto proprio Cissé, che di Doumbia è coetaneo. È una specie di Koné in miniatura: se il romanista lotta per Deschamps, lui è la colonna dell’U21 in maglia Bleu. Dopo l’Europeo di categoria, al quale è arrivato con l’ultima corriera ed è uscito con tre reti segnate e lo status di rivelazione, Cissé ha attirato i riflettori di mezza Europa. La sua storia, dalla banlieue al professionismo, è quella di tanti di questa generazione, con una impennata nell’anno solare. Fiutando il talento, il suo club lo ha blindato fino al 2029 e questo ha un peso nella negoziazione: i francesi, infatti, sparano alto, ben oltre i 30 milioni, comunque troppo per quanto l’Inter sarebbe pronta a investire per un talento ancora non esploso per intero. Certo, le caratteristiche sono quelle richieste: modernità, pressing intelligente, verticalità, strappi, frizzi e lazzi”, si legge.
