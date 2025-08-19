Nome nuovo accostato all'Inter per il centrocampo. Si è infatti deciso di cambiare strategia (ecco il nuovo piano di mercato) e i dirigenti nerazzurri lavorano per regalare un nuovo rinforzo in mediana a Cristian Chivu.
In questo momento arrivano ferme smentite sia per Ederson che per Rabiot, mentre occhio a due nomi secondo quanto appreso da FCIN1908.it.
Manu Koné della Roma è ancora una pista aperta, ma i nerazzurri guardano anche in Francia: piace Djaoui Cissé, centrocampista classe 2004 del Rennes.
