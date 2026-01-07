"Su Giovane vi ho parlato di quattro club. L''Inter è interessata in ottica futura, l’idea del club poteva essere bloccarlo a gennaio per giugno, ma per ora non ci sono passi avanti concreti.

Ho nominato il Napoli che lo stima molto, poi ci sono da monitorare per gennaio la Roma - che però sta lavorando su più piste - e l’Atalanta che cerca un giocatore con quelle caratteristiche già per gennaio. Da capire se il club potrà fare un’offerta al Verona, la richiesta è di 20 milioni di euro", le sue parole al canale di Fabrizio Romano.