Moretto: “Bagarre Giovane, l’Inter c’è e ha pensato di bloccarlo: ecco il prezzo”

Un nome per l'attacco dell'Inter, più per l'estate che per il mercato di gennaio: così Matteo Moretto su Giovane del Verona
Alessandro Cosattini Redattore 

Un nome per l'attacco dell'Inter, più per l'estate che per il mercato di gennaio. A parlare del futuro di Giovane del Verona è stato Matteo Moretto su YouTube:

"Su Giovane vi ho parlato di quattro club. L''Inter è interessata in ottica futura, l’idea del club poteva essere bloccarlo a gennaio per giugno, ma per ora non ci sono passi avanti concreti.

Ho nominato il Napoli che lo stima molto, poi ci sono da monitorare per gennaio la Roma - che però sta lavorando su più piste - e l’Atalanta che cerca un giocatore con quelle caratteristiche già per gennaio. Da capire se il club potrà fare un’offerta al Verona, la richiesta è di 20 milioni di euro", le sue parole al canale di Fabrizio Romano.

