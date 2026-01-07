Sfumato il ritorno di Joao Cancelo, l'Inter si muove comunque alla ricerca di un esterno destro. I dirigenti nerazzurri si guardano attorno sul mercato e c'è un nome su tutti secondo quanto svelato dall'edizione online di Repubblica.
