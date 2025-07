L'esterno olandese può lasciare l'Inter: la clausola rescissoria da 25 milioni di euro stuzzica e non poco i blaugrana

Negli ultimi giorni è emersa la notizia della presenza di una clausola rescissoria presente all'interno del contratto di Denzel Dumfries che permetterebbe all'esterno olandese di lasciare l'Inter dietro al pagamento di una cifra tutt'altro che proibitiva (25 milioni di euro, in unica soluzione, entro il 15 luglio). Una vera e propria occasione per molti top club europei, che potrebbero assicurarsi un giocatore di livello internazionale e reduce dalla miglior stagione della sua carriera.

Tra questi, in prima fila c'è il Barcellona, letteralmente travolto dal nerazzurro nel doppio confronto nelle semifinali di Champions League (2 gol e 3 assist). I blaugrana sono alla ricerca di rinforzi per la fascia destra, e stanno valutando seriamente l'ipotesi Dumfries: secondo Sport, i dirigenti catalani hanno confermato a Mendes, nuovo agente del giocatore, il loro interesse, e hanno annunciato che prenderanno una decisione la prossima settimana.

Il prossimo passo, ora, è quello di raggiungere la famosa regola dell'1:1, norma stabilita dalla federcalcio spagnola che consente a un club di acquistare giocatori senza restrizioni, a patto che le spese per la rosa siano compensate da un equivalente risparmio altrove. In sostanza, il Barcellona potrà investire 1 euro per nuovi acquisti ogni 1 euro risparmiato, tenendo conto degli stipendi dei giocatori ceduti e dei proventi derivanti dalle loro cessioni.