C’è una clausola rescissoria nel contratto di Denzel Dumfries con l’Inter, come anticipato dalla Gazzetta dello Sport questa mattina. La rosea parlava di un valore di 30 milioni di euro , ma secondo quanto appreso da FCIN1908.it la vera cifra è un’altra .

“Inter, la clausola rescissoria di Dumfries dovrebbe essere da 25 milioni di euro e valida solo per estero. Pagabile in unica soluzione, ma non è chiaro entro quale data possa essere eventualmente esercitata”, ha sottolineato Pasquale Guarro su X.