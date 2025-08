Romano: “Il Basilea spinge: chiesto all’Inter Palacios”

Tra i club interessati al calciatore argentino ci sarebbe il club svizzero che lo richiede in prestito

Eva A. Provenzano Caporedattore 5 agosto 2025 (modifica il 5 agosto 2025 | 17:21)

Primi approcci del Basilea che si mostra interessata ad un giocatore dell'Inter. Stando quanto riportato da Fabrizio Romano su X il club svizzero avrebbe preso le prime informazioni sul calciatore in uscita dall'Inter.

Tomas Palacios è arrivato a Milano nella scorsa estate dall'Independiente Rivadavia e a gennaio è stato mandato in prestito al Monza dove è riuscito a totalizzare otto presenze. Il club nerazzurro cerca una sistemazione per lui che non rientra nei piani di Chivu.

Da quanto scrive il giornalista esperto di mercato il Basilea si sarebbe avvicinato all'Inter per chiedere Tomas Palacios in prestito fino a fine stagione. La trattativa è appena iniziata perché il giocatore argentino avrebbe diverse offerte e opzioni per il suo futuro. Ma il club svizzero sta spingendo.

"Il Basilea si è avvicinato all'Inter per chiedere Tomas Palacios in prestito fino a giugno 2026. Le discussioni sono in corso poiché Palacios ha diverse opzioni, ma il Basilea sta spingendo", si legge sul profilo X.