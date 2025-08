"Piotr Zielinski, su cui la società sta facendo dei ragionamenti. Il polacco guadagna 4,5 milioni netti l'anno, va per i 32 anni ed è reduce da una stagione deludente: solo 16 da titolare. Il minutaggio - 971' in campionato - non era così basso dalla stagione 2012-13, quando aveva 19 anni e si divideva tra la Primavera dell'Udinese e la prima squadra. Riflessioni in corso. In partenza ci sono Asllani, in rete contro l'Under 23 ma considerato fuori dai piani della società, e Tomas Palacios, centrale difensivo di 22 anni reduce dal prestito al Monza. Si sta cercando una situazione. Di sicuro non sarà aggregato all'Under 23", rivela La Gazzetta dello Sport.