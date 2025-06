Simone Inzaghi non è l'unico tesserato dell'Inter finito nel mirino di club dell'Arabia Saudita. Secondo Sky Sport CH, l'Al-Nassr sarebbe pronto a fare follie pur di ingaggiare Alessandro Bastoni .

I sauditi, che a breve dovrebbero confermare il prolungamento biennale del contratto di Cristiano Ronaldo, stanno lavorando intensamente sul mercato, e hanno individuato nel centrale nerazzurro l'obiettivo prioritario per rinforzare il reparto arretrato. Sebbene l'Al-Nassr non abbia ancora contattato l'entourage del giocatore, il nome del difensore dell'Inter è chiaramente in cima alla lista. I sauditi prevedono di offrirgli fino a 20 milioni di euro netti a stagione con un contratto quadriennale, considerandolo il miglior difensore centrale mancino al mondo.