Il club blaugrana ha messo il mirino sul difensore dell'Inter, Alessandro Bastoni. Il club nerazzurro non vorrebbe cederlo ma valuterà offerte importanti:
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Bastoni obiettivo numero uno Barça, l’Inter fissa un prezzo altissimo. Martin? Non cambia nulla
"Più passano i giorni e più il difensore si conferma l’obiettivo numero uno del Barça. Dall’Inter non c’è una chiusura netta ma allo stesso tempo la società resta ferma su un punto, determinante: quello economico. Per prendere il difensore di Casalmaggiore, con uno stipendio attuale da oltre 5 milioni netti, servono tra i 70 e gli 80 milioni. Investimento strategico per qualità, duttilità, intensità, profilo in generale. Quadro ritenuto pezzo pregiatissimo della galleria nerazzurra, all’interno di una cornice cangiante con sfumature azzurre, attuali e passate. Lo scintillio della notte di Wembley del 2021 è nostalgicamente intatto. Ma la malinconia dei successi che furono – con l’Inter i due scudetti e la seconda stella, i 7 trofei totali, le due finali di Champions in tre anni – non ha la consistenza giusta per insinuarsi nel terreno del calciomercato. Il Barcellona ha scelto il difensore su cui puntare, alza il pressing (e lui lo sa) e da parte dell’Inter non c’è alcuna preclusione in una rosa in cui incedibili non ce ne sono, a eccezione del capitano e del suo rampollo acquisito Pio", spiega La Gazzetta dello Sport.
"Interesse conclamato, prezzo fissato. Anche se è tutt’altro da escludere che una telefonata dalla Spagna possa arrivare con una proposta che comprenda una contropartita. Niente scambi, in Catalogna lo sanno, piuttosto valutano la possibilità di inserire un «cuscinetto» per ammorbidire la sponda nerazzurra dell’affare e abbassare la richiesta. Qui sul tavolo il Barcellona può calare la carta Masia. Gerard Martín è uno dei preziosi cresciuti lì e arrivati in prima squadra. Mancino che gioca anche al centro, 2002. Piace, chiaro. Ma a Milano non è considerato al pari di Bastoni. Tradotto: non basterebbe per ridimensionare le richieste interiste. Rieccoci dunque a quei 70 (almeno) milioni e con i quali il club potrebbe poi lanciarsi in un mercato super. Ci sono gli affari Koné e Vicario, e magari un esterno d’attacco per non negarsi una previsione di cambio modulo", aggiunge Gazzetta.
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