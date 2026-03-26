"Più passano i giorni e più il difensore si conferma l’obiettivo numero uno del Barça. Dall’Inter non c’è una chiusura netta ma allo stesso tempo la società resta ferma su un punto, determinante: quello economico. Per prendere il difensore di Casalmaggiore, con uno stipendio attuale da oltre 5 milioni netti, servono tra i 70 e gli 80 milioni. Investimento strategico per qualità, duttilità, intensità, profilo in generale. Quadro ritenuto pezzo pregiatissimo della galleria nerazzurra, all’interno di una cornice cangiante con sfumature azzurre, attuali e passate. Lo scintillio della notte di Wembley del 2021 è nostalgicamente intatto. Ma la malinconia dei successi che furono – con l’Inter i due scudetti e la seconda stella, i 7 trofei totali, le due finali di Champions in tre anni – non ha la consistenza giusta per insinuarsi nel terreno del calciomercato. Il Barcellona ha scelto il difensore su cui puntare, alza il pressing (e lui lo sa) e da parte dell’Inter non c’è alcuna preclusione in una rosa in cui incedibili non ce ne sono, a eccezione del capitano e del suo rampollo acquisito Pio", spiega La Gazzetta dello Sport.