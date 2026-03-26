"Bastoni el elegido". Ovvero il prescelto, il giocatore in cima alla lista non dei sogni, ma degli obiettivi in ottica rinforzi. Il giornale catalano "Sport" sceglie la foto del difensore dell'Inter e quella definizione ("El elegido") per ribadire il forte interesse del Barcellona nei confronti del nazionale azzurro.
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Gds – Inter, niente scambi: se parte Bastoni sarà per finanziare questi 3 colpi
Bastoni convince sia Flick che Deco, quest'ultimo direttore sportivo che già da mesi si è messo al lavoro per portare il nerazzurro in blaugrana. Ma come? L'Inter vuole tra i 70 e gli 80 milioni.
"Anche se è tutt’altro da escludere che una telefonata dalla Spagna possa arrivare con una proposta che comprenda una contropartita. Niente scambi, in Catalogna lo sanno, piuttosto valutano la possibilità di inserire un «cuscinetto» per ammorbidire la sponda nerazzurra dell’affare e abbassare la richiesta. Qui sul tavolo il Barcellona può calare la carta Masia.
Gerard Martín è uno dei preziosi cresciuti lì e arrivati in prima squadra. Mancino che gioca anche al centro, 2002. Piace, chiaro. Ma a Milano non è considerato al pari di Bastoni. Tradotto: non basterebbe per ridimensionare le richieste interiste. Rieccoci dunque a quei 70 (almeno) milioni e con i quali il club potrebbe poi lanciarsi in un mercato super. Ci sono gli affari Koné e Vicario, e magari un esterno d’attacco per non negarsi una previsione di cambio modulo",sottolinea la Gazzetta dello Sport.
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