Bastoni convince sia Flick che Deco, quest'ultimo direttore sportivo che già da mesi si è messo al lavoro per portare il nerazzurro in blaugrana. Ma come? L'Inter vuole tra i 70 e gli 80 milioni.

Gerard Martín è uno dei preziosi cresciuti lì e arrivati in prima squadra. Mancino che gioca anche al centro, 2002. Piace, chiaro. Ma a Milano non è considerato al pari di Bastoni. Tradotto: non basterebbe per ridimensionare le richieste interiste. Rieccoci dunque a quei 70 (almeno) milioni e con i quali il club potrebbe poi lanciarsi in un mercato super. Ci sono gli affari Koné e Vicario, e magari un esterno d’attacco per non negarsi una previsione di cambio modulo",sottolinea la Gazzetta dello Sport.