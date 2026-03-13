FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”

calciomercato

Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”

Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…” - immagine 1
Alessandro Bastoni è in cima ai pensieri del Barcellona e, più nello specifico, di Deco, direttore sportivo del club blaugrana
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Alessandro Bastoni è in cima ai pensieri del Barcellona e, più nello specifico, di Deco, direttore sportivo del club blaugrana. L'interesse della società catalana è ormai noto e, in attesa delle elezioni per il nuovo presidente, quello del difensore dell'Inter resta uno dei nomi caldi in vista del prossimo mercato estivo.

Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”- immagine 2
Getty

Ne ha parlato anche Matteo Moretto a Radio Marca:

Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”- immagine 3

"È una questione di mercato che dipende dalle elezioni. Deco vuole Bastoni, sarebbe il suo obiettivo principale. Bastoni è a conoscenza dell’interesse del Barça e non ha chiuso la porta; non ha detto sì al Barça, perché sarebbe un’affermazione forte, ma questa possibilità lo affascina molto"..

(Fonte: Radio Marca)

Leggi anche
Perché l’Inter vuole Koné e perché sarebbe perfetto per Chivu: i dati spiegano tutto
CorSera – Mercato Inter, sarà rivoluzione: 2 le richieste di Chivu. Partirà un big? Occhio...

© RIPRODUZIONE RISERVATA