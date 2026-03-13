Alessandro Bastoni è in cima ai pensieri del Barcellona e, più nello specifico, di Deco, direttore sportivo del club blaugrana. L'interesse della società catalana è ormai noto e, in attesa delle elezioni per il nuovo presidente, quello del difensore dell'Inter resta uno dei nomi caldi in vista del prossimo mercato estivo.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”
calciomercato
Mercato, Moretto: “Sarebbe troppo forte dire che Bastoni ha detto sì al Barcellona ma…”
Alessandro Bastoni è in cima ai pensieri del Barcellona e, più nello specifico, di Deco, direttore sportivo del club blaugrana
Ne ha parlato anche Matteo Moretto a Radio Marca:
"È una questione di mercato che dipende dalle elezioni. Deco vuole Bastoni, sarebbe il suo obiettivo principale. Bastoni è a conoscenza dell’interesse del Barça e non ha chiuso la porta; non ha detto sì al Barça, perché sarebbe un’affermazione forte, ma questa possibilità lo affascina molto"..
(Fonte: Radio Marca)
© RIPRODUZIONE RISERVATA