Alessandro Bastoni è in cima ai pensieri del Barcellona e, più nello specifico, di Deco, direttore sportivo del club blaugrana. L'interesse della società catalana è ormai noto e, in attesa delle elezioni per il nuovo presidente, quello del difensore dell'Inter resta uno dei nomi caldi in vista del prossimo mercato estivo.

"È una questione di mercato che dipende dalle elezioni. Deco vuole Bastoni, sarebbe il suo obiettivo principale. Bastoni è a conoscenza dell’interesse del Barça e non ha chiuso la porta; non ha detto sì al Barça, perché sarebbe un’affermazione forte, ma questa possibilità lo affascina molto"..